Шахтер прощается с Лигой чемпионов: новый влог на канале Бей-Беги

Вашему вниманию видео о заключительном матче Шахтера в Лиге чемпионов.

Шахтер - Аталанта: новый влог на канале Бей-Беги

Донецкий Шахтер в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов крупно проиграл Аталанте (0:3) и покинул этот турнир, отправившись в Лигу Европы.

На YouTube-канале Бег-Беги появился новый влог о поражении “горняков“.

Смотрите также видео голов и обзор матча Шахтер - Аталанта.

Читайте самые яркие комментарии в Сети о неудаче “горняков“.