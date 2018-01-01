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Шахтер прощается с Лигой чемпионов: новый влог на канале Бей-Беги

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Вашему вниманию видео о заключительном матче Шахтера в Лиге чемпионов.

Шахтер - Аталанта: новый влог на канале Бей-Беги
Шахтер - Аталанта: новый влог на канале Бей-Беги

Донецкий Шахтер в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов крупно проиграл Аталанте (0:3) и покинул этот турнир, отправившись в Лигу Европы.

На YouTube-канале Бег-Беги появился новый влог о поражении “горняков“.

Смотрите также видео голов и обзор матча Шахтер - Аталанта.

Читайте самые яркие комментарии в Сети о неудаче “горняков“.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Аталанта, Лига Чемпионов, видео, футбол, влог, бей-беги
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