Шахтер прощается с Лигой чемпионов: новый влог на канале Бей-Беги
Вашему вниманию видео о заключительном матче Шахтера в Лиге чемпионов.
Донецкий Шахтер в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов крупно проиграл Аталанте (0:3) и покинул этот турнир, отправившись в Лигу Европы.
На YouTube-канале Бег-Беги появился новый влог о поражении “горняков“.
Смотрите также видео голов и обзор матча Шахтер - Аталанта.
Читайте самые яркие комментарии в Сети о неудаче “горняков“.
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