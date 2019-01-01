ПСЖ - Галатасарай 5:0 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ, который досрочно обеспечил себе первое место в квартете, принимал Галатасарай.
Парижане устроили голевую феерию, отправив пять безответных голов в ворота турецкого клуба, лишив гостей путевки в Лигу Европы.
Смотрите видео голов и обзор матча ПСД - Галатасарай:
ПСЖ - Галатасарай 5:0
Голы: Икарди, 33, Сарабия, 35, Неймар, 47, Мбаппе, 63, Кавани, 84
ПСЖ: Навас - Куасси (Верратти, 75), Маркиньос, Диалло, Курзава - Сарабия, Паредес, Бернат (Керер, 75) - Мбаппе, Икарди (Кавани, 68), Неймар
Галатасарай: Муслера - Мариано, Донк, Маркан, Нагатомо - Лемина, Нзонзи (Озбайраклы, 72), Сери (Инан, 41) – Бельханда, Мор (Фалькао, 62), Байрам
Предупреждения: Курзава - Бельханда, Нзонзи, Фалькао, Муслера, Инан, Лемина
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