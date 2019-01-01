Брюгге - Реал 1:3 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Подопечные Зидана уверенно обыграли своего соперника.

Брюгге - Реал: видео голов Getty Images

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский Реал на выезде обыграл Брюгге. "Сливочные" забили три гола в ворота соперника, и пропустили один мяч.

Для Королевского клуба победа ничего не решала - свое место в плей-офф команда уже получила. А вот Брюгге, несмотря на то, что не взял очков, отправился в Лигу Европы - в параллельном матче ПСЖ уничтожил Галатасарай.

Смотрите видео голов и обзор матча Брюгге - Реал:

Брюгге - Реал 1:3

Голы: Ваканен, 55 - Родриго, 53, Винисиус, 64, Модрич, 90+1

Брюгге: Миньоле - Коссуну, Мехеле, Дели, Соболь - Влиетинк (Де Кетелаере, 70), Баланта, Вормер, Ваканен - Тау (Схрейверс, 59), Деннис

Реал: Ареоля - Одриосола, Милитан, Варан, Менди - Модрич, Каземиро, Иско (Вальверде, 84) - Родриго, Йович (Бензема, 77), Винисиус (Диас, 73)

Предупреждения: Баланта, Коссуну, Соболь - Модрич, Каземиро