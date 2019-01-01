Атлетико - Локомотив 2:0 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Подопечные Диего Симеоне без проблем разобрались с московским клубом.

Атлетико - Локомотив: видео голов Getty Images

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский Атлетико на своем поле обыграл московский Локомотив.

Для клуба из России поединок не имел турнирного значения - Локомотив лишился шансов на выход в плей-офф еще до старта матча. А вот мадридцам победа была необходима, чтобы обеспечить себе еврокубковую весну.

Подопечные Симеоне со своей задачей справились, забив два гола и заработав три очка, что позволило "матрасникам" получить путевку в следующую стадию.

Смотрите видео голов и обзор матча Атлетико - Локомотив:

Атлетико - Локомотив 2:0

Голы: Фелиш, 17, Фелипе, 54

Атлетико: Облак - Триппьер, Эрмосо, Фелипе, Лоди - Коке (Лемар, 73), Партей, Сауль, Корреа (Корреа, 68) - Мората, Фелиш (Льоренте, 81)

Локомотив: Коченков - Идову, Ховедес, Чорлука (Макгеев, 69), Кверквелия, Рыбус - Жемалетдинов, Крыховяк, Серкейра, Ал. Миранчук - Эдер (Смолов, 75)

Предупреждения: Корреа - Серкейра, Крыховяк

На 2-й минуте Триппьер не реализовал пенальти.