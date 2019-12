Аталанта бурными танцами в раздевалке отпраздновала выход в плей-офф Лиги чемпионов

В среду, 11 декабря, Аталанта в Харькове обыграла Шахтер (3:0) и вышла в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе.

После поединка футболисты и тренерский штаб клуба из Бергамо отметили свое достижение бурными танцами в раздевалке. Видео появилось в аккаунте УЕФА в Twitter.

From #UCL debutants to last 16 hopefuls ✅



⚫️🔵 Atalanta 👏 @Atalanta_BC pic.twitter.com/Jpizr1cv1N