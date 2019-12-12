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Аталанта бурными танцами в раздевалке отпраздновала выход в плей-офф Лиги чемпионов

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Игроки вместе с тренерским штабом "зажгли" в раздевалке.
Игроки Аталанты празднуют выход в плей-офф ЛЧ
Игроки Аталанты празднуют выход в плей-офф ЛЧ
atalanta.it

В среду, 11 декабря, Аталанта в Харькове обыграла Шахтер (3:0) и вышла в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе.

После поединка футболисты и тренерский штаб клуба из Бергамо отметили свое достижение бурными танцами в раздевалке. Видео появилось в аккаунте УЕФА в Twitter.

Стоит сказать, что Аталанта сумела выйти в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв три первых матча группового этапа. Такое произошло впервые в истории турнира.

Смотрите также видео голов и обзор матча Шахтер - Аталанта.

Ранее полузащитник Аталанты прокомментировал выход команды в 1/8 финала турнира.

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Теги: Аталанта, Лига Чемпионов, УЕФА, футбол, видео
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Комментариев (1)
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caze22    12.12.2019, 19:28
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