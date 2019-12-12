Аталанта бурными танцами в раздевалке отпраздновала выход в плей-офф Лиги чемпионов
Игроки вместе с тренерским штабом "зажгли" в раздевалке.
В среду, 11 декабря, Аталанта в Харькове обыграла Шахтер (3:0) и вышла в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе.
После поединка футболисты и тренерский штаб клуба из Бергамо отметили свое достижение бурными танцами в раздевалке. Видео появилось в аккаунте УЕФА в Twitter.
From #UCL debutants to last 16 hopefuls ✅— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 12, 2019
⚫️🔵 Atalanta 👏 @Atalanta_BC pic.twitter.com/Jpizr1cv1N
Стоит сказать, что Аталанта сумела выйти в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв три первых матча группового этапа. Такое произошло впервые в истории турнира.
Смотрите также видео голов и обзор матча Шахтер - Аталанта.
Ранее полузащитник Аталанты прокомментировал выход команды в 1/8 финала турнира.
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