Аталанта бурными танцами в раздевалке отпраздновала выход в плей-офф Лиги чемпионов

Игроки вместе с тренерским штабом "зажгли" в раздевалке.

В среду, 11 декабря, Аталанта в Харькове обыграла Шахтер (3:0) и вышла в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе.

После поединка футболисты и тренерский штаб клуба из Бергамо отметили свое достижение бурными танцами в раздевалке. Видео появилось в аккаунте УЕФА в Twitter.

Стоит сказать, что Аталанта сумела выйти в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв три первых матча группового этапа. Такое произошло впервые в истории турнира.

Смотрите также видео голов и обзор матча Шахтер - Аталанта.

Ранее полузащитник Аталанты прокомментировал выход команды в 1/8 финала турнира.