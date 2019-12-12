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Симеоне: Мы возвращаемся в число сильнейших команд

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"Матрасники" пробились в плей-офф Лиги чемпионов.
Диего Симеоне
Диего Симеоне
Getty Images

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне подвел итоги победного матча над Локомотивом (2:0) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

“Я рад, что мы смогли выйти в плей-офф, потому что играть в Лиге чемпионов нелегко, как и попасть в 1/8 финала. Мы смогли этого добиться.

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Мы возвращаемся в число 16 сильнейших команд. Матчи в плей-офф будут захватывающими, как и вся Лига чемпионов.

Команда могла опустить руки после не забитого пенальти от Триппьера. Могла бы появится негативная атмосфера, но этого не случилось. Триппьер - наш лучший пенальтист.

Фелик всегда играет с большим желанием. Он все еще молод. Когда вы молоды, вы ничего не боитесь, он как раз сейчас переживает этот этап“, - приводит слова Симеоне As.

Ранее сообщалось, что Симеоне может покинуть клуб.

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Теги: Диего Симеоне, Атлетико Мадрид, Локомотив, Лига чемпионов, футбол
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Комментариев (1)
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caze22    12.12.2019, 19:27
Оценка:  0
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