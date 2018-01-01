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Модрич: Мы не ждем легкого соперника в плей-офф

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Хорват рад тому, то команда участвует в жеребьевке.
Лука Модрич
Лука Модрич
Getty Images

Полузащитник Реала Лука Модрич подвел итоги победного матча против Брюгге (3:1) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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“Мы понимали, что мы должны показать хорошую игру против Брюгге. Большую часть матча мы контролировали игру.

В первом тайме мы не смогли показать лучший наш футбол, но во втором действовали гораздо лучше.

Всегда приятно уходить с поля, зная, что выполнил свою работу. Мы не ждем в плей-офф легкого соперника, мы довольны, что участвуем в жеребьевке. 

Мы правильно начали неделю: теперь мы сыграем с Валенсией, Барселоной и Атлетиком, зная, что в Лиги чемпионов мы выполнили свою работу“, - приводит слова Модрича пресс-служба УЕФА.

Ранее Зидан прокомментировал возможный исход жеребьевки.

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Теги: Лука Модрич, Реал Мадрид, Брюгге, Лига чемпионов, футбол
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