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Жезус: Мне было плохо в прошлом месяце

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Бразилец в прошлом месяце не забивал.
Габриэл Жезус
Габриэл Жезус
Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Габриэл Жезус подвел итоги победного матча против Динамо Загреб (4:1) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где ему удалось сделать хет-трик.

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“Для меня особенный момент это, ведь не каждый раз тут забивают три гола. В детстве я часто думал о Лиге чемпионов - я хотел играть там и забивать голы.

Когда я забиваю, то это очень особенный момент для меня, как и этот хет-трик, который удалось оформить. 

В прошлом месяце я не забивал, и мне было очень плохо, ведь я должен это делать, помогая своим партнерам.

Теперь голы стали приходить, и я безумно рад этому.Я не имею права останавливаться, я должен забивать и дальше“, - приводит слова Жезуса официальный сайт УЕФА.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Габриэл Жезус, Манчестер Сити, Динамо Загреб, Лига чемпионов, футбол
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