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Зидан: Если в 1/8 ЛЧ нам попадется Ливерпуль, то мы их выбьем

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Французский специалист уверен в силах своей команды.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился своими ожиданиями от жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.

“Если мы встретимся с Ливерпулем, то выбьем их из турнира. Но, конечно, мы никак не можем повлиять на итоги жеребьевки“, - цитирует наставника “сливочных“ Goal.

Напомним, последний раз команды встречались между собой в финале Лиги чемпионов-2017/18. Тогда победителем стал Реал.

Отметим, что жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов состоится в понедельник, 16 декабря.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Зинедин Зидан, Реал, Ливерпуль
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