Зидан: Если в 1/8 ЛЧ нам попадется Ливерпуль, то мы их выбьем
Французский специалист уверен в силах своей команды.
Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился своими ожиданиями от жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.
“Если мы встретимся с Ливерпулем, то выбьем их из турнира. Но, конечно, мы никак не можем повлиять на итоги жеребьевки“, - цитирует наставника “сливочных“ Goal.
Напомним, последний раз команды встречались между собой в финале Лиги чемпионов-2017/18. Тогда победителем стал Реал.
Отметим, что жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов состоится в понедельник, 16 декабря.
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