Французский специалист уверен в силах своей команды.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился своими ожиданиями от жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.

“Если мы встретимся с Ливерпулем, то выбьем их из турнира. Но, конечно, мы никак не можем повлиять на итоги жеребьевки“, - цитирует наставника “сливочных“ Goal.

Напомним, последний раз команды встречались между собой в финале Лиги чемпионов-2017/18. Тогда победителем стал Реал.

Отметим, что жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов состоится в понедельник, 16 декабря.