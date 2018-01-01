Роналду: Хочу сыграть с Реалом в финале Лиги чемпионов

Португалец согласен встретится со своей бывшей командой.

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал результаты группового раунда Лиги чемпионов.

“Сыграть с Реалом? Это выдающийся команда, но я хотел бы с ними встретиться позже, не в 1/8 финала Лиги чемпионов. Согласился бы сыграть с ними в финале турнира“, - цитирует португальца Sky Sport Italia.

Напомним, что Роналду провел в составе мадридской команды 9 лет. Он защищал цвета “сливочных“ с 2009 по 2018 год.