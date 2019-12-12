Степаненко: Нас опять подводит дисциплина

Полузащитник донецкого клуба подвел итоги матча против Аталанты.

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко поделился эмоциями о результате матча против Аталанты, по итогам которого “горняки“ вылетели в Лигу Европы.

“Результат на табло, как говорится. Но я задаю себе вопрос: получил бы я вторую желтую за такой фол, который совершил Муриэль? Думаю, что получил бы вообще без раздумий и разговоров. Однако нужно сказать и о том, что опять нас подводит дисциплина. Нельзя получать такие красные карточки, ведь даже при счете 0:1 оставалось играть еще 25 минут.

Также из-за дисциплины мы пропустили второй мяч: постоянно отрабатываем стандарты, знаем, кто какую позицию занимает, а здесь просто низом идет передача в штрафную, и мы пропускаем гол. Я этого не понимаю.

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Конечно, приношу извинения за свою ошибку: не видел того игрока, который стоял перед воротами. Мне сзади подсказали, что я один. Подумал, сброшу мяч на вратаря и мы быстро начнем следующую атаку, а сбросил на соперника, который забил… Для меня лично этот эпизод очень неприятен.

Нужно идти дальше. Мы будем играть в Лиге Европы, и, возможно, в чем-то этот турнир для нас сейчас лучше. То есть молодые игроки наберутся опыта, и мы сможем пройти как можно дальше. Но, опять же, если не будет дисциплины, то…

В таких матчах побеждает тот, кто больше дисциплинирован и лучше обороняется. Впереди может что-то не получаться, но вся команда должна хорошо защищаться. Если бы у нас все было в порядке сзади, то время играло бы на нас“, - приводит слова Степаненко пресс-служба Шахтера.

Напомним, Шахтер проиграл Аталанте со счетом 3:0. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.