Матвиенко - самый полезный игрок Шахтера в матче против Аталанты по оценкам InStat

Украинец получил самую высокую оценку за свои действия в матче против клуба из Бергамо.

В среду, 11 декабря, донецкий Шахтер проиграл Аталанте (0:3) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, и, тем самым, вылетев в Лигу Европы.

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По итогам этого поединка компания спортивной аналитики InStat оценила действия футболистов и поставила самую высокую оценку эффективности защитнику Николаю Матвиенко - 297.

По ходу встречи 23-летний украинец выполнил 87 технико-тактических действий (брак - 6%), выиграл 7 из 10 единоборств, совершил 21 отбор, перехват и подбор. Точность передач Матвиенко составила 97%.

Стоит сказать, что самым полезным игроком матча стал защитник Аталанты Робин Госенс, который получил 370 баллов. А украинский игрок итальянского клуба Руслан Малиновский набрал 283 очка.

Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер - Аталанта.

Ранее сообщалось, что Тайсон стал лучшим игроком Шахтера в матче против Аталанты по версии WhoScored.