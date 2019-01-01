Игуаин: Найти мотивацию в матче против Байера было непросто

Нападающий туринцев считает, что его команда одержала заслуженную победу.

Форвард Ювентуса Гонсало Игуаин прокомментировал выездную победу над Байером (0:2) в рамках Лиги чемпионов.

“Это был сложный матч с точки зрения мотивации, потому что мы уже гарантировали себе первое место в группе, а они все еще боролись за квалификацию. У нас был правильный подход, и в итоге мы одержали заслуженную победу.

У нас было два негативных результата против Сассуоло и Лацио, поэтому важно было выиграть матч с Байером. Теперь мы можем с уверенностью начать игру в чемпионате Италии на этих выходных. Нам всегда важно выигрывать, мы непобедимы в групповом этапе Лиги чемпионов, и это позитивно“, - цитирует Игуаина Football Italia.

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