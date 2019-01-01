Роналду разгневался на фаната, который подбежал к нему сзади

Один из поклонников португальца выбежал на поле, и сзади схватил его за шею, чтобы сделать фото.

В матче шестого тура группового этапа туринский Ювентус на выезде разобрался с леверкузенским Байером (0:2).

Во время поединка стюарды не очень хорошо справлялись с тем, чтобы помешать фанатам выбежать на поле. Так, один из фанатов проник на газон и обнял Роналду, а потом спокойно покинул поле.

Cristiano Ronaldo Never Says NO To a Pitch Invader & Always Make Sure They Are Treated Well At The End By The Security. 👮🏻‍♂️



Legend. ❤️🐐 pic.twitter.com/G1bnBiiqYC — AZR Organization (@AzrOrganization) 11 декабря 2019 г.

Однако под конец поединка на поле пробрался еще один фанат, и с ним Криштиану уже не был столь вежлив. Дело в том, что болельщик подбежал к футболисту сзади и схватил его за шею, чтобы сделать селфи. Но, вероятно, не рассчитал силу и дернул его, чем вызвал недовольство.

Ronaldo was NOT happy at the pitch-invader 😳 pic.twitter.com/oK8fjynEeV — B/R Football (@brfootball) 11 декабря 2019 г.

Роналду начал кричать на болельщика, которого уже уводили стюарды.

Кстати, на поле во время матча пробрался еще один поклонник Роналду, правда его стюарды задержали прям перед тем, как он подбежал к португальцу.

Стюарды схватили фаната, бежавшего к Криштиану Роналду Getty Images

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