Роналду разгневался на фаната, который подбежал к нему сзади

В матче шестого тура группового этапа туринский Ювентус на выезде разобрался с леверкузенским Байером (0:2).

Во время поединка стюарды не очень хорошо справлялись с тем, чтобы помешать фанатам выбежать на поле. Так, один из фанатов проник на газон и обнял Роналду, а потом спокойно покинул поле.

Cristiano Ronaldo Never Says NO To a Pitch Invader & Always Make Sure They Are Treated Well At The End By The Security. 👮🏻‍♂️



Legend. ❤️🐐 pic.twitter.com/G1bnBiiqYC