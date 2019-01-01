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Роналду разгневался на фаната, который подбежал к нему сзади

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Один из поклонников португальца выбежал на поле, и сзади схватил его за шею, чтобы сделать фото.
Криштиану Роналду недоволен поведением фаната
Криштиану Роналду недоволен поведением фаната
Getty Images

В матче шестого тура группового этапа туринский Ювентус на выезде разобрался с леверкузенским Байером (0:2).

Во время поединка стюарды не очень хорошо справлялись с тем, чтобы помешать фанатам выбежать на поле. Так, один из фанатов проник на газон и обнял Роналду, а потом спокойно покинул поле.

Однако под конец поединка на поле пробрался еще один фанат, и с ним Криштиану уже не был столь вежлив. Дело в том, что болельщик подбежал к футболисту сзади и схватил его за шею, чтобы сделать селфи. Но, вероятно, не рассчитал силу и дернул его, чем вызвал недовольство.

Роналду начал кричать на болельщика, которого уже уводили стюарды.

Кстати, на поле во время матча пробрался еще один поклонник Роналду, правда его стюарды задержали прям перед тем, как он подбежал к португальцу.

Стюарды схватили фаната, бежавшего к Криштиану Роналду
Стюарды схватили фаната, бежавшего к Криштиану Роналду
Getty Images

Смотрите также видео голов и обзор матча Байер - Ювентус.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Лига Чемпионов, футбол, фанаты
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