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Тотовицкий раскритиковал систему VAR в матче с Аталантой

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Хавбек Шахтера считает, что арбитр должен был показывать футболисту итальянской команды красную карточку.
Андрей Тотовицкий
Андрей Тотовицкий
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер уступил Аталанте (0:3) в рамках заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов.

В одном из игровых моментов нападающий бергамцев Муриэль грубо сфолил на Додо, при этом имея желтую карточку. Но судья Феликс Цвайер не стал показывать футболисту красную.

Хавбек “горняков“ Андрей Тотовицкий отреагировал на этот эпизод:

“И зачем VAR? Клоуны. Чистая красная Муриэлю“, - написал Тотовицкий на своей странице в Instagram.

Смотрите также видео голов и обзор матча Шахтер - Аталанта.

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Теги: футбол, Шахтер, Аталанта, Лига чемпионов, Андрей Тотовицкий
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