Тотовицкий раскритиковал систему VAR в матче с Аталантой

Хавбек Шахтера считает, что арбитр должен был показывать футболисту итальянской команды красную карточку.

Донецкий Шахтер уступил Аталанте (0:3) в рамках заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов.

В одном из игровых моментов нападающий бергамцев Муриэль грубо сфолил на Додо, при этом имея желтую карточку. Но судья Феликс Цвайер не стал показывать футболисту красную.

Хавбек “горняков“ Андрей Тотовицкий отреагировал на этот эпизод:

“И зачем VAR? Клоуны. Чистая красная Муриэлю“, - написал Тотовицкий на своей странице в Instagram.

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