С такой игрой - в Лиге чемпионов делать нечего: реакция сети на поражение Шахтера

Вашему вниманию самые яркие комментарии о вылете Шахтера из Лиги чемпионов.

В среду, 11 декабря, донецкий Шахтер проиграл Аталанте и вылетел в Лигу Европы.

Вашему вниманию самые яркие комментарии фанатов о неудаче “горняков“:

А что б делал Шахтёр в 1/8?? Лучше пусть поборется за высокие стадии в ЛЕ. Там то до определенного момента можно проходит соперников, а не сразу сливаться гранду в лч — Jose Mourinho (@1_TheSpecialOne) 11 декабря 2019 г.

Тойота - “Управляй мечтой“

Шахтер - ''Разрушай мечты“ — Вот я был и вот меня не стало (@all_be_worse) 11 декабря 2019 г.

Аталанта выдала впечатляющий камбэк. С последнего места в группе и разгромных 0:4 от Загреба в итоге вышли в плей-офф со 2 места, отправив Шахтёр в не сильно мотивирующую в финансовом плане ЛЕ, а хорватов оставив и вовсе без ничего. Впечатляющий дебют в ЛЧ #UCL #ShakhtarAtalanta pic.twitter.com/yApKUkFWJz — Lera Kumudzhyieva (@turquoise_hotel) 11 декабря 2019 г.

Как же не вовремя закончилось везение у Шахтера , Аталанте респект за комбек — Андрей Миличаев (@GcgzBTuSMAv48Ea) 11 декабря 2019 г.

Вчера был самый ужасный матч, на котором я была. (Хоть их было и немного)

Было ощущение, что шахтер играл в полноги, что у них самих не было желание продвинуться дальше

+ еще судья, который засчитал офсайд шахте, НО ЗАСЧИТАЛ ГОЛ С ТАКИМ ЖЕ ОФСАЙДОМ АТАЛАНТЕ

и + болельщики — джулси (@julsayyy) 12 декабря 2019 г.

Шахтер конечно просрал исторический шанс — Vitalii Volochai (@v1lat) 11 декабря 2019 г.

Сразу видно, что Каштру новенький. Ибо все болельщики со стажем знают, что если шахтер до матча уже настроен играть только на результат, то они заведомо проиграли. Не умеет наш клуб играть от обороны и сдерживать себя.Когда ты не бьешь по воротам,когда бить надо,то ты проиграешь. — Hereford в АПЛ! (@nenya4o) 11 декабря 2019 г.

Вообще ни разу не верю в карму и прочую хрень, но украинские комментаторы и обозреватели радовались неудачам российских команд, а сегодня Шахтер дома и сам проиграл 3:0 Аталанте. Шахтер не заслуживает таких недополитических журналюг. Ну а самому клубу, безусловно, удачи в ЛЕ pic.twitter.com/zgvNuKa9kx — Evgeny Sergienko (@SergienkoEvgeny) 11 декабря 2019 г.

Странно, но почему то Шахтёр в этот раз не отыграл три мяча в последние пять минут. Неприятно удивлён — Владимир Селезнев (@vlasername) 11 декабря 2019 г.

А ведь Аталанта проиграла три первые игры в ЛЧ. А последние три нет. А Шахтер проигпал до этой встречи всего один раз, но при этом сыграл три ничьи и 1 раз победил. — John Suhoy (@JohnSuhoy) 11 декабря 2019 г.

Донецкий Шахтёр вчера в Харькове при своих болельщиках был разгромлен 0:3 не Барселоной и не МС, а какой-то Аталантой!



Эх, не тот уже Шахтёр, что был при Луческу...Жаль... — ... (@Malinovskiy_ua) 12 декабря 2019 г.

Шахтер вылетел с л.ч.как. пробка с шампанского.Это хорошо что его украинские болельщики не смотрят.Вот вам и Пятов вратарь сборной.Шахтер самая Ху...я команда в Украине,у которой нет характера,нет. Своего достоенства,одним лохи.Можите продолжать не показывать по Т2,делайте бабло — НИКОЛАЙ (@Hzzz1rrTYH9Wkll) 11 декабря 2019 г.

мне кажется, что “Шахтер“ не готов просто к Лиге чемпионов.. и дело в тренере.. Нужно делать выводы и весной выходить с новым настроем, а возможно, и составом — Denis Sedashov (@Straider7) 11 декабря 2019 г.

Смотрю футбол - «шахтер» лошары. Ничего нового и смотреть не стоит — Оккупированная Молодуха 🏴‍☠️ (@scamp_rogue) 11 декабря 2019 г.

Судья утопил «Шахтер» в игре с «Аталантой». 4 очень спорных решения, которые решили судьбу группы — Богдан Беляев (@esatanane) 12 декабря 2019 г.

Шахтер☹️

Сам себя и прибил — Dmitriy Sivak (@DmitriySivak) 11 декабря 2019 г.

Ну не должен Шахтёр выигрывать у команды, которая возит Ювентус как сук. Рад за Аталанту. Шахтёр в очко пусть идёт. После первой жёлтой Додо была мысль, что у него будет кк — Павел (@owBuKG1KAXOAM8w) 12 декабря 2019 г.

Шахтер сам виноват- вполне проходимая группа. Аталанта молодцы, но судейство мягко говоря было одностороннее .. — Pepel Oleg (@O_Pepel) 11 декабря 2019 г.

То что Шахтёр играет в полное говнище не отменяет того факта, что судья конченый мудак. — E-3 AWACS (Пиздец) (@thunderbolt1488) 11 декабря 2019 г.

#ШахтарАталанта Смотрел я вчера мультитрансляцию со студии и наблюдал как 3 борова злорадствовали над тем, что Зенит может не выйти с группы и в итоге не вышел. И думал в слух зачем вы Боженьку гневите? Теперь сегодня Шахтер в пролете, что думают эти 3 урода? Это Карма. — Alex (@LescorAl) 11 декабря 2019 г.

Шахтёр после второго тайма знал счёт в Загребе, в 1/8 Лч ни кто не хотел, нет смысла просто сразу в 1/8 на ПСЖ или Барсу попасть, а так в Ле обкатать молодежь бразильскую и в следующем сезоне быть более конкурентными в Лч — Теплов (@dex_V9) 11 декабря 2019 г.

Я иду домой а шахтер нафиг — Daily_Neuer 🇺🇦 (@DH_Neuer) 11 декабря 2019 г.

Шахтёр жалко 😭😭😭

Можно было удалять игрок Аталанты, тогда игра пошла бы совсем иначе 🥺🤔 — Νικ (@niklavr) 11 декабря 2019 г.

хочется обосрать судью за явные завозы аталанте, но с другой стороны шахтер так плохо сыграл, что вот как раз ле для них сейчас это максимум, с такой игрой как сегодня в лч больше делать нечего — Владимир Селифанов (@vldmrslfnv) 11 декабря 2019 г.

Шахтер под копирку повторяет поражение Зенита, с той лишь разницей, что соперник далеко не Бенфика, и матч дома. — Анатолий Байдачный (@AnatBaidachniy) 11 декабря 2019 г.

Капец какой-то, а не игра. Судье занесли денег или был какой-то другой интерес? Просто шок от такого судейства. Ни Шахтер, ни Аталанта не заслужили такого результата. Счёт совершенно не по игре. — Ninok (@Maat_0325) 11 декабря 2019 г.

шахтер настоящие подонки, пусть горят в аду за слив матча. — Victor Aksenov (@VictorAksenov3) 11 декабря 2019 г.

Мда, Шахтер в матче с Сити был командой с игрой. Шахтер сегодня – сборная моего двора. — Eugen Savitsky (@djoook) 11 декабря 2019 г.

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