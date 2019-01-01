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С такой игрой - в Лиге чемпионов делать нечего: реакция сети на поражение Шахтера

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Вашему вниманию самые яркие комментарии о вылете Шахтера из Лиги чемпионов.
Шахтер - Аталанта: реакция сети
Шахтер - Аталанта: реакция сети
ФК Шахтер Донецк

В среду, 11 декабря, донецкий Шахтер проиграл Аталанте и вылетел в Лигу Европы.

Вашему вниманию самые яркие комментарии фанатов о неудаче “горняков“:

Смотрите также видео голов и обзор матча Шахтер - Аталанта.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Аталанта, Лига Чемпионов, футбол, реакция сети
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