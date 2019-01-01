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Сарри: В матче против Байера мы показали, что поражение от Лацио не выбило нас из колеи

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Итальянский специалист поблагодарил команду за игру.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Главный тренер Маурицио Сарри прокомментировал выездную победу над Байером в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов (0:2).

“Матч в Леверкузене ничего не решал с турнирной точки зрения, но имел колоссальное значение для команды.

Мы показали, что не потеряли концентрацию и поражение от Лацио в чемпионате Италии не выбило нас из колеи. Я благодарен команде, которая сыграла прекрасно, несмотря на некоторые изменения в составе“, - цитирует специалиста Sky Sport Italia.

Смотрите также видео голов и обзор матча Байер - Ювентус.

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Теги: футбол, Ювентус, Маурицио Сарри, Лига чемпионов, Байер
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