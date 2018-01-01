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Впервые в истории ЛЧ в плей-офф пробились только представители топ-5 лиг

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В 1/8 финала попали команды из Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.
В 1/8 ЛЧ сыграют представители топ-5 лиг
В 1/8 ЛЧ сыграют представители топ-5 лиг
Getty Images

Впервые в плей-офф Лиги чемпионов вышли только те команды, которые представляют Топ-5 лиг сообщает Opta. Таким образом, в 1/8 финала сыграют клубы из Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

Отметим, что из 19 команд, представляющих лучшие европейские чемпионаты, дальше не смогли пройти лишь Интер (Италия), Байер (Германия) и Лилль (Франция).

Ранее стали известны все команды, которые вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, плей-офф
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