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Гомес: Достижение Аталанты останется в истории футбола

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Полузащитник бергамцев рассказал секрет успеха команды.
Алехандро Гомес
Алехандро Гомес
Getty Images

Полузащитник бергамской Аталанты Алехандро Гомес прокомментировал победу над донецким Шахтером в рамках группового этапа Лиги чемпионов (0:3).

“У меня просто нет слов. Это просто невероятно и мои эмоции трудно описать словами. То, что мы сделали, останется в истории футбола. Я думаю, что это также останется в памяти всех, кто присутствовал на стадионе.

Все в Аталанте довольно скромные парни. Здесь нет тех, кого можно назвать звездой мирового уровня, но мы достигли этого результата благодаря усердной работе и самопожертвованию“, - рассказал футболист в эфире Sky Sport Italia.

Отметим, что Аталанта стала первой командой в истории ЛЧ, которая вышла в плей-офф турнира, проиграв три первых матча.

Смотрите также видео голов и обзор матча Шахтер - Аталанта.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Аталанта, Шахтер, Алехандро Гомес
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