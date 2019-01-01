Гомес: Достижение Аталанты останется в истории футбола

Полузащитник бергамцев рассказал секрет успеха команды.

Полузащитник бергамской Аталанты Алехандро Гомес прокомментировал победу над донецким Шахтером в рамках группового этапа Лиги чемпионов (0:3).

“У меня просто нет слов. Это просто невероятно и мои эмоции трудно описать словами. То, что мы сделали, останется в истории футбола. Я думаю, что это также останется в памяти всех, кто присутствовал на стадионе.

Все в Аталанте довольно скромные парни. Здесь нет тех, кого можно назвать звездой мирового уровня, но мы достигли этого результата благодаря усердной работе и самопожертвованию“, - рассказал футболист в эфире Sky Sport Italia.

Отметим, что Аталанта стала первой командой в истории ЛЧ, которая вышла в плей-офф турнира, проиграв три первых матча.

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