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Гасперини - о победе над Шахтером: Это заслуга всей команды

Комментариев: 1
Итальянский специалист отметил, что его команда сильна, независимо от обстоятельств.
Джан Пьеро Гасперини
Джан Пьеро Гасперини
Getty Images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился своими эмоциями после победы над Шахтером (3:0) и выходом в 1/8 Лиги чемпионов.

“Мы продолжали верить, потому что матч Шахтер - Динамо Загреб закончился ничьей. Затем мы сыграли вничью с Манчестер Сити, команда очевидно развивалась.

Мы чувствовали, что когда Шахтер забил третий гол Динамо на 98-й минуте, это был знак судьбы. Конечно, результат матча Динамо Загреб - Манчестер Сити в этот вечер тоже был очень важным.

Это победа всей нашей команды. Мы можем потерять важных игроков, но не веру в свои силы. Мы крепки, независимо от обстоятельств.

Жеребьевка? Все соперники сильны. Не имеет значения, с кем мы сыграем. Нельзя выделять Ювентус или Манчестер Сити, все остальные тоже играют прекрасно“, - заявил Гасперини в интервью Sky Sport Italia.

Смотрите также видео голов и обзор матча Шахтер - Аталанта.

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
thebestdraw    12.12.2019, 10:16
Оценка:  0
thebestdraw
заслуга купленного судьи это, в первую очередь.
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