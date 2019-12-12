Гасперини - о победе над Шахтером: Это заслуга всей команды

Итальянский специалист отметил, что его команда сильна, независимо от обстоятельств.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился своими эмоциями после победы над Шахтером (3:0) и выходом в 1/8 Лиги чемпионов.

“Мы продолжали верить, потому что матч Шахтер - Динамо Загреб закончился ничьей. Затем мы сыграли вничью с Манчестер Сити, команда очевидно развивалась.

Мы чувствовали, что когда Шахтер забил третий гол Динамо на 98-й минуте, это был знак судьбы. Конечно, результат матча Динамо Загреб - Манчестер Сити в этот вечер тоже был очень важным.

Это победа всей нашей команды. Мы можем потерять важных игроков, но не веру в свои силы. Мы крепки, независимо от обстоятельств.

Жеребьевка? Все соперники сильны. Не имеет значения, с кем мы сыграем. Нельзя выделять Ювентус или Манчестер Сити, все остальные тоже играют прекрасно“, - заявил Гасперини в интервью Sky Sport Italia.

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