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На матче Шахтер - Аталанта фанаты вывесили баннер в поддержку нацгвардейца Маркива

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Болельщики выступили с требованием отпустить украинца.

Болельщики Шахтера
Болельщики Шахтера
Getty Images

На матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Аталантой украинские фанаты на центральной трибуне ОСК Металлист вывесили огромный баннер в поддержку арестованного в Италии украинского военного Виталия Маркива.

На плакате болельщики написали: “L Italia, libera Vitaliy! #FreeMarkiv“ - “Италия, освободи Виталия Маркива!“.

Баннер в поддержку Виталия Маркива
Баннер в поддержку Виталия Маркива
www.facebook.com/komuniar.oleh

Напомним, суд в Италии признал Виталия Маркива виновным в гибели итальянского фотографа Андреа Рокелле под Славянском в 2014 году и приговорил его к 24 годам тюрьмы.

Смотрите также видео голов и обзор матча Шахтер - Аталанта.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Шахтер, Аталанта
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