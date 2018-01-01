Тайсон стал лучшим игроком Шахтера в матче против Аталанты по версии WhoScored

Худшим игроком Шахтера стал Додо, заработавший удаление.

Вингер донецкого Шахтера Тайсон стал лучшим игроком "горняков" в матче против Аталанты в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Несмотря на поражение, Тайсон получил весьма высокую оценку от авторитетного портала WhoScored - 7,3 балла.

Футболист нанес 1 удар по воротам, совершил 75 касаний мяча, сделал 44 точные передачи (90%), совершил 6 успешных обводок (100%), 1 отбор, 1 вынос, 1 перехват, а также допустил одну потерю.

Стоит отметить, что худшим игроком донецкой команды стал Додо, который по ходу матча был удален за неспортивное поведение.

Напомним, Шахтер проиграл Аталанте со счетом 0:3 и отправился в Лигу Европы.

Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер - Аталанта.