Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тайсон стал лучшим игроком Шахтера в матче против Аталанты по версии WhoScored

Комментариев: 0
Худшим игроком Шахтера стал Додо, заработавший удаление.
Тайсон
Тайсон
ФК Шахтер Донецк

Вингер донецкого Шахтера Тайсон стал лучшим игроком "горняков" в матче против Аталанты в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Несмотря на поражение, Тайсон получил весьма высокую оценку от авторитетного портала WhoScored - 7,3 балла.

Футболист нанес 1 удар по воротам, совершил 75 касаний мяча, сделал 44 точные передачи (90%), совершил 6 успешных обводок (100%), 1 отбор, 1 вынос, 1 перехват, а также допустил одну потерю.

Стоит отметить, что худшим игроком донецкой команды стал Додо, который по ходу матча был удален за неспортивное поведение.

Напомним, Шахтер проиграл Аталанте со счетом 0:3 и отправился в Лигу Европы.

Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер - Аталанта.

Поделись:
Теги: Тайсон, Шахтер, Шахтер Донецк, Аталанта, Лига Чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь