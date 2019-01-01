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Байер - Ювентус 0:2 видео голов и обзор матча ЛЧ

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Ювентус уверенно обыграл Байер, отправив немецкий коллектив в Лигу Европы.

Байер - Ювентус: видео голов
Байер - Ювентус: видео голов
Getty Images

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов туринский Ювентус на выезде обыграл Байер, забив два безответных гола в ворота соперника. Туринцы оба гола забили во второй половине встречи - отличились Роналду и Игуаин.

Таким образом, Ювентус одержал комфортную победу, успешно завершив групповой этап. Байер же отправился в Лигу Европы.

Смотрите видео голов и обзор матча Байер - Ювентус:

Байер - Ювентус 0:2
Голы: Роналду, 75, Игуаин, 90+2

Байер: Градецки - Л. Бендер, Драгович, С. Бендер, Синкгравен - Беллараби (Бейли, 66), Демирбай (Баумгартлингер, 65), Арангис, Диаби - Хаверц, Аларио (Фолланд, 82)

Ювентус: Буффон - Данило, Демирал, Ругани, Де Шильо - Куадрадо (Мураторе, 90+3), Пьянич, Рабьо (Матюиди, 85) - Бернардески (Дибала, 66) - Игуаин, Роналду

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Теги: Ювентус, Байер, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча
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