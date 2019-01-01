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Малиновский: Аталанта заслужила победу над Шахтером

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Украинец вместе со своей командой пробился в плей-офф Лиги чемпионов.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал выездную победу над Шахтером в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов (0:3).

“После трех туров уже никто не верил в нас, но мы старались играть в свой футбол. Первый тайм тяжело нам дался, Шахтер компактно действовал.

Но во втором у нас пошли моменты, и мы заслужили победу.

Счет 3:0? Никто не ожидал, что выиграем 3:0. Красная карточка сыграла роль, соперник побежал отыгрываться.

Шахтер с Динамо Загреб отыграл 2 гола в конце, и мы помнили об этом, старались аккуратно играть“, - рассказал футболист в эфире телеканала Футбол 1.

Отметим, что Малиновский оформил дебютный ассист за Аталанту в матче против Шахтера.

Смотрите также видео голов и обзор матча Шахтер - Аталанта.

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Теги: футбол, Руслан Малиновский, Аталанта, Лига чемпионов, Динамо
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