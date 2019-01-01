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Пятов - о поражении от Аталанты: Мы не выполнили нашу задачу

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Вратарь донецкой команды считает, что ничего не предвещало такого результата.
Андрей Пятов
Андрей Пятов
Getty Images

Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов прокомментировал поражение от Аталанты в Лиге чемпионов (0:3) и вылет в Лигу Европы.

“Тяжелый матч, точно счет не по игре, какие-то голы непонятные. Ничего не предвещало голов, но это футбол - тут нужна максимальная концентрация. 

В эпизоде с первым голом Аталанты тоже можно было бы зафиксировать офсайд. Не знаю, как они трактуют. Арбитр должен был давать игроку Аталанты вторую желтую, но, наверное, надо было подольше Додо поваляться. Судья должен за такое давать. Все видели, а он не видел. Но это не снимает с нас ответственность. 

Удаление Додо? Он молодой, сам понимает свои ошибки. Где-то завелся, разозлился, но все учатся на своих ошибках. 

Учитывая наши амбиции, мы не выполнили нашу задачу. Но судьба решила, что мы сыграем в Лиге Европы“, - сказал Пятов после матча.

Смотрите также видео голов и обзор матча Шахтер - Аталанта.

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Теги: футбол, Андрей Пятов, Лига чемпионов, Шахтер, Аталанта
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