Додо: Удаления не было, не лучший матч судьи

Бразилец признался, что попросил прощение у команды за первую желтую карточку.

Защитник донецкого Шахтера Додо прокомментировал свое удаление в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты (0:3).

“В первом тайме все было хорошо, мы нормально играли. Были шансы впереди,но по ходу матча ничего реализовать не смогли. С первой карточкой желтой я согласен, я попросил прощения у команды за это, но удаления не было.

Я был рядом с двумя игроками Аталанты, задел плечо соперника. Тут не то что удаления, тут и карточки не было. Также Муриэль подкатывался под меня. Очень грубо, а ему даже не дали желтую.

Не лучший матч судьи, он должен был действовать иначе. Лига Европы? Это другой турнир, не уровень Лиги чемпионов, уже в новом году сконцентрируемся на нем“, - рассказал Додо в эфире телеканала Футбол 1.

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