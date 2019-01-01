Динамо З - Манчестер Сити 1:4 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

"Горожане" добыли уверенную выездную победу.

Манчестер Сити обыграл Динамо З Getty Images

Манчестер Сити обыграл загребский Динамо в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче на 10-й минуте открыли хозяева. На быстрый гол Даниэля Ольмо ответил Габриэль Жезус, который после перерыва забил еще дважды. Точку в поединке поставил точный удар Фила Фодена.

Отметим, что впервые за два месяца на поле вышел украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо З - Манчестер Сити:

Динамо З - Манчестер Сити 1:4

Голы: Ольмо, 10 -Жезус, 34, 50, 54, Фоден, 84

Динамо З: Ливакович - Стоянович, Адеми, Дилавер, Мубандже - Гойяк (Майер, 81), Моро, Ольмо - Кендзер (Гьира, 59), Петкович, Оршич (Хайрович, 81)

Манчестер Сити: Браво - Канселу, Гарсия, Отаменди (Харвуд-Беллис, 82), Менди - Фоден, Родри (Стерлинг, 77), Гюндоган - Марез, Жезус (Зинченко, 66), Б. Силва

Предупреждение: Адеми