Динамо З - Манчестер Сити 1:4 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити обыграл загребский Динамо в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
Счет в матче на 10-й минуте открыли хозяева. На быстрый гол Даниэля Ольмо ответил Габриэль Жезус, который после перерыва забил еще дважды. Точку в поединке поставил точный удар Фила Фодена.
Отметим, что впервые за два месяца на поле вышел украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо З - Манчестер Сити:
Динамо З - Манчестер Сити 1:4
Голы: Ольмо, 10 -Жезус, 34, 50, 54, Фоден, 84
Динамо З: Ливакович - Стоянович, Адеми, Дилавер, Мубандже - Гойяк (Майер, 81), Моро, Ольмо - Кендзер (Гьира, 59), Петкович, Оршич (Хайрович, 81)
Манчестер Сити: Браво - Канселу, Гарсия, Отаменди (Харвуд-Беллис, 82), Менди - Фоден, Родри (Стерлинг, 77), Гюндоган - Марез, Жезус (Зинченко, 66), Б. Силва
Предупреждение: Адеми
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