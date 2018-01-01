Каштру: Аталанта создала нам проблемы, с которыми мы не так часто встречаемся

Португальский специалист не считает команду из Бергамо сверхсильной.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал поражение от Аталанты (0:3) в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

“Была игра до гола Аталанты. Была достаточно сбалансированная игра в начале второго тайма. Мы контролировали матч, но после пропущенного все слишком быстро произошло.

С нашей стороны было разочарование, потому что иногда в игре нужна удача. В одних матчах она была у нас, сегодня - не было.

В любом случае, мы могли забить в самом начале матча, Мораес пробивал головой, был сейв защитника.

Игра в некоторых моментах была сбалансированной. Мы не были той доминантной командой, которая создает много моментов, держит мяч, больше времени на половине поля соперника. Аталанта создавала проблемы, с которыми мы не так часто встречаемся.

Нам не удавалось держать мяч на половине поля соперника и создавать больше моментов. Несмотря на это, игра была достаточно сбалансированной до первого гола. Думаю, мы должны очень холодно и сыро смотреть на этот матч.

Аталанта очень хорошо контролировала наших вингеров, слева они закрывали наш фланг, накрывали Исмаили и Тайсона. Алана Патрика также постоянно опекали, ему не давали подключаться к Тайсону и Исмаили на фланге. Это нам оставляло немного правый фланг, там была некоторая динамика.

Хоть и результат 0:3, но я не вижу сверхсилы Аталанты“, - заявил специалист в интервью телеканалу Футбол 2.

Смотрите также видео голов и обзор матча Шахтер - Аталанта.