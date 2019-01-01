Шахтер - Аталанта 0:3 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

"Горняки" покинули Лигу чемпионов после поражения от итальянской команды.

Шахтер уступил Аталанте ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов в домашнем матче проиграл Аталанте (0:3).

Отметим, что все три гола подопечные Гасперини забили во втором тайме.

На 66-й минуте счет в поединке открыл Тимоти Кастань. Через несколько минут защитник “горняков“ Додо заработал удаление, что помогло команде из Бергамо отметиться еще дважды. На 80-й минуте Марио Пашалич после передачи Руслана Малиновского сделал счет 2:0, а в дополнительное время Робин Госенс забил третий гол своей команды.

Таким образом, Шахтер продолжит свои выступления в Лиге Европы.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Аталанта:

Шахтер - Аталанта 0:3

Голы: Кастань, 68, Пашалич, 80, Госенс, 90+4



Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Алан Патрик, Степаненко - Тете (Марлос, 59), Коваленко (Соломон, 71), Тайсон - Мораес.



Аталанта: Голлини - Мазьелло (Малиновский, 60), Джимсити, Паломино - Кастань, Де Роон, Фрелер, Госенс - Пашалич, Гомес (Хатебур, 90) - Муриэль (Ибаньес, 71).

Предупреждения: Алан Патрик, Додо - Муриэль, Фрелер, Хатебур.



На 77-й минуте был удален Додо (Шахтер) (неспортивное поведение).