Шахтер вылетел в Лигу Европы, проиграв Аталанте

"Горняки" продолжат весной выступать в Лиге Европы.

Донецкий Шахтер в Харькове проиграл итальянской Аталанте в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Горнякам" для выхода в 1/8 финала нужно было не проиграть Аталанте. Ничья устраивала при условии, что Динамо Загреб не выиграет у Ман Сити.

Аталанта продолжала участие в еврокубках только при условии победы в Харькове, поэтому гости активно начали матч, а вот Шахтер нервничал и едва не привез гол на свои ворота уже в дебюте. Исмаили неудачно отдал пас назад и сразу три игрока Аталанты по очереди оказывались в опасных позициях перед воротами, но в итоге удар Пашалича с острого угла долетел в руки Пятову.

Спустя пару минут уже Кривцов отдал мяч у своей штрафной Муриэлю, тот вошел в штрафную, отдал под удар Гомесу, удар которого успел заблокировать тот же Кривцов.

После тяжелых 15-ти минут в дебюте Шахтер отодвинул мяч от своих ворот и даже забил, когда Коваленко отправил мяч в сетку, но как показал VAR, в моменте начала атаки Тете был в офсайде.

Дальше до конца тайма играла была равной и напряженной. Борьба шла на всех участках поля, но моментов при этом был минимум. В концовке тайме пару моментов было у Шахтера после передач Тете – сперва Мораес пробил под перекладину после навеса Тете, но вратарь отбил на угловой, а после подачи Тете от угла Степаненко пробил рядом со штангой.

Второй тайм активнее начали гости. Уже в его дебюте Муриэль неожиданно решил пробить с очень дальней дистанции. Мяч шел под перекладину, но Пятов перевел на угловой.

На 56-й минуте случился очень неоднозначный эпизод. Муриэль подкатился под Додо вблизи штрафной. Должна быть желтая карточка, которая стала бы для форварда Аталанты второй, но арбитр простил колумбийца.

Равная игра продолжилась до 68-й минуты. Кастань отправил мяч в ворота после передачи Гомеса. Сперва арбитры зафиксировали офсайд, но потом арбитр воспользовался помощью VAR, и все-таки засчитал это взятие ворот.

А спустя пять минут Шахтер остался в меньшинстве. Додо на чужой половине поля отмахнулся от соперника и арбитр показал прямую красную карточку бразильцу.

Оставшись в меньшинстве "горняки", похоже, опустили руки и гости этим воспользовались на 80-й минуте. Малиновский прострелил со штрафного от угла поля, а Пашалич точно замкнул передачу.

К чести Шахтера, он пытался забить хотя бы гол престижа, был момент у Алана Патрика, который пробил в перекладину, но забить "горнякам" так и не удалось. В отличии от Аталанты, которая забила третий мяч – Степаненко сбросил Пятову, перед которым стоял Госенс, который легко пробросил мяч мимо кипера.

0:3 – Аталанта выходит в 1/8 финала Лиги чемпионов, а Шахтер благодаря победе Ман Сити над загребским Динамо продолжит весной выступление в Лиге Европы.

Шахтер — Аталанта 0:3

Голы: Кастань, 68, Пашалич, 80, Госенс, 90+4



Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Алан Патрик, Степаненко — Тете (Марлос, 59), Коваленко (Соломон, 71), Тайсон — Мораес.



Аталанта: Голлини — Мазьелло (Малиновский, 60), Джимсити, Паломино — Кастань, Де Роон, Фрелер, Госенс — Пашалич, Гомес (Хатебур, 90) — Муриэль (Ибаньес, 71).

Предупреждения: Алан Патрик, Додо — Муриэль, Фрелер, Хатебур.



На 77-й минуте был удален Додо (Шахтер) (неспортивное поведение).