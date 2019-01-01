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Зинченко впервые за два месяца сыграл за Манчестер Сити

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Украинец вышел на замену в матче против Динамо Загреб.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко вышел на поле в выездном матче против загребского Динамо (1:4) в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 66-й минуте поединка украинец заменил Габриэля Жезуса.

Отметим, что последний раз Зинченко играл 6 октября, когда провел тайм против Вулверхэмптона в чемпионате Англии.

После этого футболист перенес операцию и проходил реабилитацию.

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Теги: футбол, Манчестер Сити, Александр Зинченко, Лига чемпионов
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