Шахтер - Аталанта: Тете выйдет с первых минут

"Горняки" примут команду из Бергамо в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Шахтер и Аталанта объявили свои стартовые составы на матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что украинский полузащитник бергамцев Руслан Малиновский остался в запасе.

Шахтер: Пятов - Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо - Алан Патрик, Степаненко - Тайсон, Коваленко, Тете - Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Коноплянка, Соломон.

Аталанта: Голлини - Гимшити, Паломино, Масьелло - Госенс, Фройлер, де Рон, Кастань - Пашалич, Гомес - Муриэль.

Запасные: Спортьелло, Арана, Малиновский, Хатебур, Ибаньес, Траоре, Бэрроу.

Матч Шахтер - Аталанта состоится сегодня, 11 декабря, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.