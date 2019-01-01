Шахтер - Аталанта: Тете выйдет с первых минут
Шахтер и Аталанта объявили свои стартовые составы на матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.
Отметим, что украинский полузащитник бергамцев Руслан Малиновский остался в запасе.
Шахтер: Пятов - Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо - Алан Патрик, Степаненко - Тайсон, Коваленко, Тете - Мораес.
Запасные: Шевченко, Хочолава, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Коноплянка, Соломон.
Аталанта: Голлини - Гимшити, Паломино, Масьелло - Госенс, Фройлер, де Рон, Кастань - Пашалич, Гомес - Муриэль.
Запасные: Спортьелло, Арана, Малиновский, Хатебур, Ибаньес, Траоре, Бэрроу.
Матч Шахтер - Аталанта состоится сегодня, 11 декабря, в 19:55 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.
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