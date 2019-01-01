Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Главный тренер Зальцбурга: Мы очень расстроены вылетом в Лигу Европы

Комментариев: 0
Американский специалист отметил, что его команда хорошо себя проявила в Лиге чемпионов.
Джесси Марш
Джесси Марш
Getty Images

Главный тренер РБ Зальцбург Джесси Марш прокомментировал поражение от Ливерпуля (0:2) в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

“Мы очень разочарованы вылетом, потому что здорово начали турнир. В матче с Ливерпулем хорошо играли до первого пропущенного мяча. Но класс Ливерпуля был очевиден со стартовым свистком. У нас было два момента, и такие мы обычно забиваем. Ван Дейк, конечно, хорош.

Я разочарован, но полагаю, что через несколько дней все мы будем вспоминать этот групповой этап с гордостью“, - цитирует американского специалиста официальный сайт УЕФА.

Смотрите также видео голов и обзор матча Зальцбург - Ливерпуль.

Поделись:
Теги: футбол, Лига чемпионов, РБ Зальцбург, Джесси Марш
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь