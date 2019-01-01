Главный тренер Зальцбурга: Мы очень расстроены вылетом в Лигу Европы

Американский специалист отметил, что его команда хорошо себя проявила в Лиге чемпионов.

Главный тренер РБ Зальцбург Джесси Марш прокомментировал поражение от Ливерпуля (0:2) в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

“Мы очень разочарованы вылетом, потому что здорово начали турнир. В матче с Ливерпулем хорошо играли до первого пропущенного мяча. Но класс Ливерпуля был очевиден со стартовым свистком. У нас было два момента, и такие мы обычно забиваем. Ван Дейк, конечно, хорош.

Я разочарован, но полагаю, что через несколько дней все мы будем вспоминать этот групповой этап с гордостью“, - цитирует американского специалиста официальный сайт УЕФА.

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