Бавария - Тоттенхэм 3:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Немцы не испытали никаких проблем в заключительном матче группового этапа еврокубкового турнира.

Бавария - Тоттенхэм: видео голов Getty Images

Мюнхенская Бавария на своем поле переиграла Тоттенхэм в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Подопечные Флика трижды поразили ворота соперника, на что команда Моуринью сумела ответить лишь одним взятием ворот.

Таким образом, Бавария в текущем розыгрыше ЛЧ выиграла все шесть матчей группового этапа.

Смотрите видео голов и обзор матча Бавария - Тоттенхэм:

Бавария – Тоттенхэм – 3:1

Голы: Коман, 14; Мюллер, 45; Коутиньо, 64 – Сессеньон, 20

Бавария: Нойер – Павар, Хави Мартинес (Горецка, 87), Боатенг, Дейвис – Алькантара, Киммих, Коутиньо – Коман (Мюллер, 27), Гнабри, Перишич (Зиркзее, 86)

Тоттенхэм: Гассанига – Уокер-Питерс, Фойт, Алдервейрелд, Роуз – Дайер (Ваньяма, 81), Сиссоко – Эриксен, Ло Чельсо (Скипп, 65), Сессеньон – Лукас Моура (Сон Хын Мин, 65)

Предупреждения: Киммих – Ло Чельсо