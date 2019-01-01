Бавария разобралась с Тоттенхэмом в заключительном туре ЛЧ

Бавария без проблем разобралась с подопечными Жозе Моуринью.

Бавария в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов на своем поле принимала Тоттенхэм. Для обеих команд поединок ровным счетом ничего не решал - мюнхенцы уже обеспечили себе первое место в группе, а “шпоры“ выходили в плей-офф со второй позиции в квартете.

Однако поединок был важен для лондонского клуба, чтобы взять реванш за поражение на своем поле со счетом 2:7. К тому же, немцы не выставили лучшего бомбардира команды, Роберта Левандовски, что давало Тоттенхэму отличный шанс на победу. Но со стартовых минут Бавария четка дала понять, кто здесь хозяин положения.

Команды обменялись парочкой опасных атак, после чего Бавария реализовала свой момент - Гнабри отдал пас на свободного Комана, и после небольшого рикошета от ноги защитника Тоттенхэма Кингсли получил мяч, спокойно его обработал, и без проблем отправил точно в ворота.

Радоваться аварии пришлось недолго - на 20-й минуте Боатенг допустил серьезную ошибку - пытаясь выбить мяч он непреднамеренно сделал пас на Сессеньона, который уверенно переиграл Нойера. А еще через несколько минут Коман получил травму. Кингсли бежал за мячом, подвернул ногу и вылетел за боковую линию. Со стороны выглядело очень жутко. В итоге - замена у Баварии уже на 27-й минуте, и на поле вышел Мюллер, что моментально обострило игру мюнхенцев.

Были моменты и у Тоттенхэма, самый запоминающийся - на 33-й минуте у Сиссоко, который вышел один на один с Нойером, но не сумел довести дело до гола. Моуринью был крайне недоволен своим подопечным в тот момент. А под занавес первого тайма “шпоры“ еще и умудрились пропустить - Мюллер, заменивший травмированного Комана, поразил ворота Гассаниги. И сразу же после него мог увеличить преимущество Коутиньо красивым ударом под перекладину, но, к разочарованию Филипе, мяч не пересек линию ворот.

Второй тайм начался с тотального доминирования Баварии, и так продолжалось вплоть до финального свистка. В первые минут пятнадцать Тоттенхэм вообще практически не выходил со своей половины поля, пытаясь отбиться от многочисленных атак соперника. Только вот мюнхенцы никак не могли забить, вплоть до 64-й минуты. Коутиньо до этого несколько раз пытался пробить по воротам, но безуспешно. Но в этот раз он нашел совсем маленькое пространство между двумя игроками Тоттенхэма и точно отправил мяч в ворота. Гассанига прыгнул, но с небольшим опозданием

Глядя на ситуацию, Моуринью решился на замены, выпустив на поле Сон Хын Мина. Кореец действительно создал опасность, только вот реализация его подвела. Два практически стопроцентных момента он попросту упустил, и еще несколько перспективных момента не помог развить.

В итоге, матч так и завершился со счетом 3:1, а Бавария выиграла все шесть матчей в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20. Теперь обе команды отправятся в плей-офф турнира, но Тоттенхэму необходимо сделать выводы, чтобы показать максимум весной.

Бавария – Тоттенхэм – 3:1

Голы: Коман, 14; Мюллер, 45; Коутиньо, 64 – Сессеньон, 20

Бавария: Нойер – Павар, Хави Мартинес (Горецка, 87), Боатенг, Дейвис – Алькантара, Киммих, Коутиньо – Коман (Мюллер, 27), Гнабри, Перишич (Зиркзее, 86)

Тоттенхэм: Гассанига – Уокер-Питерс, Фойт, Алдервейрелд, Роуз – Дайер (Ваньяма, 81), Сиссоко – Эриксен, Ло Чельсо (Скипп, 65), Сессеньон – Лукас Моура (Сон Хын Мин, 65)

Предупреждения: Киммих – Ло Чельсо