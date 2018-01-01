Матвиенко: Каждый понимает в Шахтере, что стоит на кону
Защитник Шахтера Николай Матвиенко поделился мнением по поводу предстоящего матча против Аталанты в раках 6-го тура Лиги чемпионов.
“Мы всегда стараемся готовиться с положительными эмоциями, но все равно понимаем, что стоит на кону. Мы все сконцентрированы на поединке.
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Все прекрасно знают о ударе Руслана Малиновского. Готовимся к его ударам, тренеры разбирают все и показывают всем футболистам. Мы надеемся, что все будет хорошо.
С Малиновским я не общался, думаю, такой разговор состоится уже непосредственно перед игрой.
Неважно, кто забьет за Шахтер. Главное, чтобы мы смогли забить и победить. А если и не пропустим, то будет вдвойне приятно“, - рассказал Матвиенко для Футбол NEWS.
Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Шахтер - Аталанта, которая начнется 11 декабря в 19:55 по киевскому времени.
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