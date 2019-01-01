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Вальверде: Мы обязаны выигрывать Лигу чемпионов

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"Сине-гранатовые" думают только о победе в турнире.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде подвел итоги победного матча против Интера (2:1) в рамках 6-го тура Лиги чемпионов.

“Мы в восторге от победы, ведь играли против сильного соперника. Мы вышли на поле с мыслью о победе.

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Наши игроки, многие из которых впервые выступали на высоком уровне, показали, что могут быть конкурентными.

Мы чувствуем, что обязаны выиграть этот турнир. Мы хотим побеждать в каждом матче, именно этого мы здесь и добились“, - приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Эрнесто Вальверде, Барселона, Интер, Лига чемпионов, футбол
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