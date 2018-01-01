Лэмпард: Мы смогли выйти из группы, где за бортом остался Аякс

Лондонский клуб вышел в плей-офф соревнований со второго места.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард подвел итоги победного матча с Лиллем (2:1) в рамках 6-го тура Лиги чемпионов.

“Мы провели хорошо первый тайм и великолепно выглядели в начале второго, но вновь страдает реализация.

Читай также: Валенсия сумела одержать минимальную победу в Амстердаме

У меня была возможность следить за событиями в параллельном матче. Кроме того, счет 2:0 сам по себе опасен, особенно если ничья нас не устраивает, ведь предсказать развитие матча после пропущенного гола - невозможно.

Мы смогли выйти из группы, и это хорошее достижение. В плей-офф будет намного сложнее. Нам нужна наладить проблемы в атаке.

Мы сумели выйти из крайне непростой группы, в которой за бортом остался Аякс, что говорит о многом.

Неважно, кто достанется нам в соперники после жеребьевки. Я уверен, что в любом случае это будет очень сложное противостояние“, - приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.