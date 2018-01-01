Конте: Гол Фати нас просто убил

Итальянцы вылетели из Лиги чемпионов.

Главный тренер Интера Антонио Конте подвел итоги поражения от Барселоны (1:2) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

“У нас были возможности, чтоб выиграть. Мы создавали моменты у чужих ворот, но нас подвела реализация. У меня нет претензий к игрокам, ведь они отдали все силы.

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Нам просто не хватило одного гола. Вместо того чтобы забить, мы пропустили, что автоматически убило нас.

Видеть гол Фати было очень больно. Этот гол убил нас всех. Мы давили, создавали моменты, чтобы выйти вперед.

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Мне обидно за болельщиков на Сан-Сиро, которые гнали нас вперед весь матч, которые создали прекрасную атмосферу. Матч должен был закончится иначе.

Я считаю, что мы заслуживали большего в этой группе. Но мы получили ценный опыт, который поможет в будущем.

Мы хотели выйти из группы, поэтому сейчас все разочарованы. Но я сказал игрокам не вешать нос“, - приводит слова Конте официальный сайт УЕФА.

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