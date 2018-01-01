Челси - Лилль 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Лондонский клуб вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов Челси принимал в родных стенах французский Лилль.
Лондонский клуб открыл счет благодаря голу Абрахама на 19-й минуте. Аспиликуэта удвоил преимущество команды.
Гости смогли забить гол престижа на 78-й минуте.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Челси - Лилль:
Челси - Лилль 2:1
Голы: Абрахам, 19, Аспиликуэта, 35 — Реми, 78
Челси: Кепа — Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Эмерсон — Ковачич (Маунт, 82), Жоржиньо, Канте — Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 72), Пулишич (Хадсон-Одои, 62)
Лилль: Меньян (Леонардо, 72) — Пье, Джало, Габриэль, Челик — Шека, Майя (Бамба, 66), Сумаре — Язычи, Реми, Араужо (Санчеш, 82)
Предупреждения: Зума — Челик, Шека
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