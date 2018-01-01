Интер - Барселона 1:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

"Каталонцы" оказались сильнее.

Интер - Барселона: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов миланский Интер принимал на Джузеппе Меацца каталонскую Барселону (1:2).

“Сине-гранатовые“ проводили этот матч в резервному составе, дав возможность отдохнуть своим лидерам.

В первом тайме команды обменялись голам. Сначала гости открыли счет на 23-й минуте, а под занавес тайма Лукаку сравнял счет.

Под конец второго тайма гости сумели забить победный гол, на этот раз отличился Фати на 86-й минуте.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Интер - Барселона:

Интер – Барселона 1:2

Голы: 0:1 – 23 Карлес Перес, 1:1 – 44 Лукаку, 1:2 – 86 Фати.

Интер: Ханданович, Бираги (Лазаро, 69), Годин, де Врей, Д`Амброзио(Политано, 75), Весино, Брозович, Валеро (Эспозито, 77), Шкриньяр, Мартинес, Лукаку.

Барселона: Нето, Ваге, Тодибо, Лангле, Фирпо, Аленья, Ракитич (де Йонг, 63), Карлес Перес (Фати, 85), Видаль, Умтити, Гризманн (Суарес, 62).

Предупреждения: Лангле (35), Валеро (45), Фирпо (49), де Врей (88), Годин (90).