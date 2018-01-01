Интер - Барселона 1:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
В рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов миланский Интер принимал на Джузеппе Меацца каталонскую Барселону (1:2).
“Сине-гранатовые“ проводили этот матч в резервному составе, дав возможность отдохнуть своим лидерам.
В первом тайме команды обменялись голам. Сначала гости открыли счет на 23-й минуте, а под занавес тайма Лукаку сравнял счет.
Под конец второго тайма гости сумели забить победный гол, на этот раз отличился Фати на 86-й минуте.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Интер - Барселона:
Интер – Барселона 1:2
Голы: 0:1 – 23 Карлес Перес, 1:1 – 44 Лукаку, 1:2 – 86 Фати.
Интер: Ханданович, Бираги (Лазаро, 69), Годин, де Врей, Д`Амброзио(Политано, 75), Весино, Брозович, Валеро (Эспозито, 77), Шкриньяр, Мартинес, Лукаку.
Барселона: Нето, Ваге, Тодибо, Лангле, Фирпо, Аленья, Ракитич (де Йонг, 63), Карлес Перес (Фати, 85), Видаль, Умтити, Гризманн (Суарес, 62).
Предупреждения: Лангле (35), Валеро (45), Фирпо (49), де Врей (88), Годин (90).
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