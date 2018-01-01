Зенит покидает еврокубки

Питерский клуб не смог оказать сопротивления Бенфике.

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов Бенфика дома принимала гостей из Санкт-Петербурга.

Все 3 гола гости пропустили во втором тайме, при этом доигрывали игру в меньшинстве из-за удаления Дугласа на 56-й минуте.

Бенфика — Зенит 3:0

Голы: Черви, 47, Пицци, 58, Азмун, 79 (в свои ворота)

Бенфика: Влаходимос — Тавареш, Ферро, Рубен Диаш, Гримальдо — Таарабт, Габриэль (Самарис, 81), Пицци, Черви (Сеферович, 81) — Чикуиньо, Карлос (Кайо, 89)

Зенит: Кержаков — Караваев, Иванович, Осорио, Дуглас Сантос — Шатов (Мак, 89), Ерохин (Сутормин, 66), Барриос, Оздоев (Смольников, 69) — Дзюба, Азмун

Предупреждения: Габриэль — Дуглас, Оздоев, Ерохин

Удаление: Дуглас, 56