Валенсия сумела одержать минимальную победу в Амстердаме

"Летучие мыши" вышли в плей-офф соревнований с первого места.

В 6-м туре Лиги чемпионов Валенсия на выезде встречалась с Аяксом.

Единственный гол был забит Родриго, который отличился на 24-й минуте.

Валенсия обеспечила себе первое место в группе.

Аякс — Валенсия 0:1

Гол: Родриго, 24

Аякс: Онана — Мазрауи, Велтман, Блинд, Тальяфико (Де Йонг, 89) – Альварес (Дест, 46), ван де Беек, Мартинес – Зийех, Тадич, Ланг (Хунтелаар, 70)

Валенсия: Хауме — Васс, Диакаби, Габриэль, Гайя — Солер, Парехо, Коклен, Ферран (Мангаля, 90+5) — Гамейро (Вальехо, 54), Родриго

Предупреждения: Альварес, Тальяфико, Онана, ван де Беек, Тадич — Хауме, Парехо, Вальехо

Удален: Габриэль, 90+3.