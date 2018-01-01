Валенсия сумела одержать минимальную победу в Амстердаме
"Летучие мыши" вышли в плей-офф соревнований с первого места.
В 6-м туре Лиги чемпионов Валенсия на выезде встречалась с Аяксом.
Единственный гол был забит Родриго, который отличился на 24-й минуте.
Валенсия обеспечила себе первое место в группе.
Аякс — Валенсия 0:1
Гол: Родриго, 24
Аякс: Онана — Мазрауи, Велтман, Блинд, Тальяфико (Де Йонг, 89) – Альварес (Дест, 46), ван де Беек, Мартинес – Зийех, Тадич, Ланг (Хунтелаар, 70)
Валенсия: Хауме — Васс, Диакаби, Габриэль, Гайя — Солер, Парехо, Коклен, Ферран (Мангаля, 90+5) — Гамейро (Вальехо, 54), Родриго
Предупреждения: Альварес, Тальяфико, Онана, ван де Беек, Тадич — Хауме, Парехо, Вальехо
Удален: Габриэль, 90+3.
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