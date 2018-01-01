Челси уверенно обыграл Лилль

Лондонский клуб вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места.

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов Челси дома принимал французский Лилль.

Хозяева поля сумели дважды отличиться в первом тайме. Сначала счет открыл Абрахам, а спустя 15 минут Аспиликуэта увеличил преимущество.

Гости смогли отыграть один мяч на 78-й минуте, благодаря голу Реми.

Челси - Лилль 2:1

Голы: Абрахам, 19, Аспиликуэта, 35 — Реми, 78

Челси: Кепа — Аспиликуэта, Зума, Рюдигер, Эмерсон — Ковачич (Маунт, 82), Жоржиньо, Канте — Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 72), Пулишич (Хадсон-Одои, 62)

Лилль: Меньян (Леонардо, 72) — Пье, Джало, Габриэль, Челик — Шека, Майя (Бамба, 66), Сумаре — Язычи, Реми, Араужо (Санчеш, 82)

Предупреждения: Зума — Челик, Шека