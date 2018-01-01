Интер уступил резервному составу Барселоны и потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ

Дебютные голы Карлеса Переса и Ансу Фати в Лиге чемпионов помешали "нерадзурри" выйти в плей-офф.

В рамках шестого тура группового раунда Лиги Европы миланский Интер принимал на Джузеппе Меацца каталонскую Барселону.

Заранее было известно, что испанский клуб приедет без целой горстки игроков основы - Месси, Пике, Серхи Роберто остались в Испании, а Семеду, Альба, Артур и Дембеле были травмированы. У итальянцев было все намного лучше Сенси, Барелла, Санчес, Гальярдини также получили повреждения, но остальные ключевые игроки были на месте.

Барселона к 6-му туру уже решила все турнирные задачи - они точно выходили с первого места, а вот Интеру нужно было побеждать, чтобы попасть на второе место и пройти в плей-офф. Арбитром выступил Бьен Кейперс.

Команды осторожно начали первую пятиминутку и присматривались друг ко другу. Первый опасный момент создал Д`Амброзио после паса Борха Валеро, но не смог с линии ворот попасть в ворота. Затем уже Лукаку даже забил, но Ромелу оказался в офсайде. После этого он имел реальный шанс открывать счет в матче, но убрав Умтити во вратарской уже не смог совладать с Ленгле.

Молодежь гостей начала огрызаться только к девятой минуте. Молодой вингер Карлес Перес пробивал по воротам - Ханданович справился, хоть и отбил перед собой. Затем уже у Бираги был момент - он вышел на ударную позицию в штрафной, ему никто не мешал, однако Кристиано не смог пробить мимо вратаря.

Преимущественно атаковали итальянцы, однако забили первыми каталонцы - Видаль поборолся с Годином и отдал пас на Переса, который пронзил Хандановича. 0:1. Даже такая Барса не прощает "транжир". После этого "нерадзурри" были в легком шоке и отдали мяч соперникам, а Лангле и вовсе мог "хоронить" хозяев, но с центра штрафной бил в дальний и не попал.

Под занавес первого тайма все тот же Ромелу Лукаку смог пробить Нето (который провел отличный матч). Лаутаро оттеснил Тодибо и отдал на бельгийца, а тот из-за пределов штрафной бильярдным ударом поразил ворота бразильца - 1:1.

Второй тайм начался сумбурно, мяч переходил от одной команде к другой, преимущественно фанаты "синего Милана" наблюдали за качелями. К 58-й минуте о себе напомнил Гризманн. Он нанес отличный удар в дальний угол, однако удар Антуана потащил Ханданович.

А затем Лукаку снова принялся за "любимое" в этом матче - транжирить моменты! Сначала он стоя в нескольких метрах от ворот ударил, что есть мощи, в бедного Нето и не упустил шикарный момент. А после этого он уже решил обыграть бразильца, но обогнав кипера не смог догнать мяч - он ушел за лицевую линию. Через несколько минут опять появился момент у бельгийца, но все удары пришлись в Нето.

Другой форвард Лаутаро Мартинес даже дважды праздновал взятие ворот, но оба раза из офсайда - сначала сам аргентинец залез в офсайд, а после помешал Лукаку. "Блаугранас" долго терпели, но на 86-й минуте 17-летний Фати приговорил "интеристов" к евровесне в Лиге Европы. Юнец пробил в дальний угол из-за пределов штрафной в дальний угол - Ханданович был бессилен. 1:2.

Таким образом, Интер не смог пройти в 1/8 ЛЧ второй год кряду, вместо них со второго места сыграет дортмундская Боруссия.

Интер – Барселона 1:2

Голы: 0:1 – 23 Карлес Перес, 1:1 – 44 Лукаку, 1:2 – 86 Фати.

Интер – Ханданович, Бираги (Лазаро, 69), Годин, де Врей, Д`Амброзио(Политано, 75), Весино, Брозович, Валеро (Эспозито, 77), Шкриньяр, Мартинес, Лукаку.

Барселона – Нето, Ваге, Тодибо, Лангле, Фирпо, Аленья, Ракитич (де Йонг, 63), Карлес Перес (Фати, 85), Видаль, Умтити, Гризманн (Суарес, 62).

Предупреждения: Лангле (35), Валеро (45), Фирпо (49), де Врей (88), Годин (90).