Боруссия Д минимально обыграла Славию

Немцы вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд дома принимала Славию Прагу.

“Желто-черные“ открыли счет в первом тайме на 10-й минуте, гол на свое имя записал Санчо. К концовке первого тайма гости отыгрались благодаря голу Соучека.

В середине второго тайма Брандт поразил ворота Славии, тем самым, установив итоговый счет на табло.

Боруссия Дортмунд вышла в плей-офф со второго места, пропустив вперед Барселону.

Боруссия Д — Славия 2:1

Голы: Санчо, 10, Брандт, 61 — Соучек, 43

Боруссия Д: Бюрки — Хуммельс, Аканжи, Загаду — Хакими (Балерди, 83), Брандт, Вайгль, Геррейро — Азар (Пищек, 82), Ройс, Санчо (Дауд, 87)

Славия: Колар — Борил, Кудела, Такач (Хушбауэр, 83), Цоуфал — Соучек, Олайинка, Станчу, Масопуст (Траоре, 72), Шевчик — Шкода (Хелаль, 65)

Предупреждения: Брандт, Загаду, Вайгль — Борил, Цоуфал