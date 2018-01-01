Анчелотти: Я надеюсь, что останусь тренером Наполи

Итальянец не хочет покидать Неаполь.

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти подвел итоги победного матча с Гентом (4:0) в рамках 6-го тура Лиги чемпионов.

“Мы заслуженно смогли выйти из группы. Это одно из немного позитивных вещей в последнее время для клуба.

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Команда показала то, что мы можем быть конкурентными. Я надеюсь, что останусь тренером Наполи, увидимся завтра. Мы вместе будем оценивать, что дальше будем делать.

Отставка? Я никогда не покидал клуб по собственному желанию. Команда качественно проявила себя в Европе, но мы не смогли показать свою уровень игры в чемпионате“, - приводит слова Анчелотти Corriere Dello Sport.

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