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Стала известна заявка Шахтера на матч ЛЧ с Аталантой

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Луиш Каштру внес в заявку на матч с Аталантой 21-го футболиста.
Шахтер
Шахтер
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер назвал состав команды, который сыграет в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с Аталантой.

Наставник “горняков“ Луиш Каштру внес в заявку 21-го футболиста на поединок с итальянцами.

Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин

Защитники: Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Исмаили, Додо

Полузащитники: Степаненко, Тайсон. Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Патрик, Сиприано, Болбат

Нападающие: Мораес

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кто в заявке «Шахтера» на матч с «Аталантой» в Лиге чемпионов? ⠀ @luis_castro_official назвал список из 21 игрока. Ваш идеальный состав на #ШахтерАталанта? ⠀ Who is on #Shakhtar’s player list for the match vs Atalanta in the @ChampionsLeague? ⠀ @luis_castro_official named the list of 21 players. What is your dream team for #ShakhtarAtalanta? ⠀ Хто в заявці «Шахтаря» на матч з «Аталантою» в Лізі чемпіонів? ⠀ @luis_castro_official оголосив список із 21 гравця. Ваш ідеальний склад на #ШахтарАталанта? #UCL

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Напомним, матч Шахтер - Аталанта состоится в среду, 11 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на это противостояние.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Шахтер, Аталанта
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