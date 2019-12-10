Стала известна заявка Шахтера на матч ЛЧ с Аталантой

Луиш Каштру внес в заявку на матч с Аталантой 21-го футболиста.

Донецкий Шахтер назвал состав команды, который сыграет в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с Аталантой.

Наставник “горняков“ Луиш Каштру внес в заявку 21-го футболиста на поединок с итальянцами.

Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин

Защитники: Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Исмаили, Додо

Полузащитники: Степаненко, Тайсон. Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Патрик, Сиприано, Болбат

Нападающие: Мораес

Напомним, матч Шахтер - Аталанта состоится в среду, 11 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.

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