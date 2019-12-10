Стала известна заявка Шахтера на матч ЛЧ с Аталантой
Донецкий Шахтер назвал состав команды, который сыграет в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с Аталантой.
Наставник “горняков“ Луиш Каштру внес в заявку 21-го футболиста на поединок с итальянцами.
Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин
Защитники: Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Исмаили, Додо
Полузащитники: Степаненко, Тайсон. Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Патрик, Сиприано, Болбат
Нападающие: Мораес
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Напомним, матч Шахтер - Аталанта состоится в среду, 11 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.
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