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Полузащитник Аталанты: Нам по силам добиться нужного результата против Шахтера

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Команда из Бергамо будет играть на победу.
Марио Пашалич
Марио Пашалич
Getty Images

Полузащитник Аталанты Марио Пашалич поделился ожиданиями от матче против Шахтера в рамках 6-го тура Лиги чемпионов.

“Я ощущаю, что вырос в игровом плане по сравнению с прошлым сезоном. Это связано с тем, что я играю практически в каждом матче. Когда постоянно находишься на поле - рост неизбежен. Сейчас намного больше верю в свои силы, доволен выступлениями команды. 

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В первом матче с Шахтером наша команда показала хорошую игру, но с тех пор еще больше выросла, прошло много времени. Завтра мы сможем показать очень хороший уровень игры. 

В начале турнирного пути на наших результатах сказывалась неопытность. Но уже в первом матче с Манчестер Сити мы поняли, что можно противостоять командам даже такого уровня, как играть с ними. 

Потом мы провели великолепный матч против загребского Динамо. Надеюсь, что завтра сможем повторить ту игру, нам вполне по силам добиться нужного результата“, - рассказал Пашалич на пресс-конференции.

Напомним, матч Шахтер - Аталанта состоится в среду, 11 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на это противостояние.

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Теги: Марио Пашалич, Аталанта, Шахтер Донецк, Лига чемпионов, футбол
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