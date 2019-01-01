Наполи - Генк 4:0 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
В 6-м туре Лиге чемпионов Наполи дома принимал бельгийский Генк.
В первом тайме Милик оформил хет-трик. Гости во втором тайме не смогли забить гол престижа, а наоборот, пропустили четвертый мяч с пенальти, который реализовал Мертенс. Отметим, что Наполи вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Наполи - Генк:
Наполи - Генк 4:0
Голы: Милик, 3, 26, 38 (с пенальти), Мертенс, 75
Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Мариу Руй — Кальехон (Льоренте, 79), Аллан, Руис, Зьелински (Гаэтано, 72) — Мертенс, Милик (Лосано, 78)
Генк: Вандевордт — Мехле, Деваест, Лукуми, Де Норре (Нето, 82) — Грошовский, Берг, Ито (Хаджи, 72) — Пейнтсил, Онуачу, Саматта (Бонгонда, 63)
Предупреждения: Мариу Руй, Кулибали — Вандевордт, Де Норре, Пейнтсил
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